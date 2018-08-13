» مد أجل الحكم على "صفوت الشريف" ونجليه فى الكسب غير المشروع

13 أغسطس 2018 - 04:37 م

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على صفوت الشريف ونجليه فى اتهامهم بالكسب غير المشروع ، لجلسة 9 سبتمبر المقبل.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وبعضوية المستشارين حسن دياب وأيمن محمد، وأمانة سر محمد علاء الدين حمزة.

كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر ضده ونجله، بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 209 ملايين و700 ألف جنيه لقيامه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع، وإعادة محاكمته.

وكان صفوت الشريف، تقدم بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، والذي طلب فيه تسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 ملايين جنيه.‏