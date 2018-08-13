مصرية تقترب من رئاسة البنك المركزي البريطاني

13 أغسطس 2018 - 04:39 م

دخلت الدكتورة نعمت شفيق عميدة جامعة لندن للاقتصاد، ذات الأصول المصرية، ضمن قائمة الترشيحات لخلافة مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي الذي يترك منصبه في شهر يونيو المقبل بعد 6 سنوات قضاها في المنصب.

ويعكف وزير المالية البريطاني فيليب هاموند حاليًا على إعداد صيغة نهائية لوصف وظيفة محافظ بنك انجلترا المركزي، التي سيتم وضعها في إعلان على موقع إلكتروني، والتي يشترط فيمن يشغل الوظيفة فهم معمق لمأزق بريطانيا الاقتصادي في ضوء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن بين المرشحين للمنصب الدكتورة نعمت شفيق عميدة جامعة لندن للاقتصاد نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، بجانب الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي أندرو بيلي ومحافظ بنك الاحتياطي الهندي السابق راجورام راجان، والرئيس التنفيذي لشركة "أوفكوم"، شارون وايت، ونائب محافظ البنك بن برودبتر.

يذكر أن نعمت شفيق المعروف لقبها (Minouche - مينوش) من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1962، وتحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية بجانب المصرية وهي نائب محافظ بنك إنجلترا المسؤولة عن الأسواق والخدمات المصرفية وعضو بنك إنجلترا في لجنة السياسة النقدية.

وكانت نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وهو المنصب الذي عقد في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014، وهي كانت قد شغلت منصب السكرتير الدائم للمملكة المتحدة بوزارة التنمية الدولية (DFID ) ابتداء من مارس 2008، وعمت كخبير اقتصادي من خلال التدريب، وقد شغلت عددًا من المناصب العليا في المنظمات الدولية.

أبرز محطات النجاح في حياة الدكتورة نعمت شفيق:

- تحمل 3 جنسيات المصرية والبريطانية والأمريكية.

- تتحدث 3 لغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

- في عام 2004 كانت أصغر نائبة في البنك الدولي وكانت مسؤولة عن تحسين أداء القطاع الخاص المصرفي واستثمارات بقيمة 50 مليار دولار.

- أشرفت على إعداد برنامجي إنقاذ اليونان والبرتغال.

- أسهمت أثناء عملها في البنك الدولي في أن يشارك رأس المال الخاص في مشروعات البنية التحتية، وكانت مسؤولة في صندوق النقد عن عمل البلدان في أوروبا والشرق الأوسط.

- أشرفت على ميزانية إدارية للصندوق تقدر بمليار دولار، واستقالت من منصبها في صندوق النقد من أجل تولي منصب نائب محافظ بنك إنجلترا في 2014.

- أول واحدة من نائبين لمحافظ بنك إنجلترا والمرأة الوحيدة العضوة في لجنة السياسة النقدية، المؤلفة من 9 أعضاء والتي تحدد أسعار الصرف والسياسة النقدية في بريطانيا.

- أول سيدة تعمل في لجنة السياسة النقدية منذ خروج المصرفية، كيت باركر، التي كانت عضوة في اللجنة في الفترة بين عامي 2001 و2010.

- رابع سيدة تشغل منصب نائب محافظ البنك منذ تأسيسه عام 1694.

- أول سيدة تتقلد منصبا قياديا في بنك إنجلترا منذ 2010.

- اختارتها مجلة "فوربس" الاقتصادية الأمريكية لأول مرة ضمن قائمة النساء الأكثر نفوذًا في العالم لعام 2015، وجاءت في المركز 66 بالقائمة التي جاء على رأسها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.