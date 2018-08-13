  • الإثنين 13 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:25 م
بحث متقدم
ليفربول

بالفيديو.. مشجعو ليفربول يتطاولون على «صلاح»

أحمد رفاعي

«ملك الكوتشينة»يرفض الظهور مع أحمد موسى:«مابحبوش»

سد النهضة

تعيين مدير جديد لمشروع سد النهضة

معمل تحليل الغاز

مصر تُقيم ثاني أكبر معمل لتحليل «الغاز» في العالم

انتحاري مسطرد

تفاصيل التحقيقات مع خلية «كنيسة مسطرد»

وزيرة الصحة

إدراج 6 أنواع حشيش صناعي بجدول المخدرات

الدكتورة نعمت شفيق عميدة جامعة لندن للاقتصاد

مصرية تقترب من رئاسة البنك المركزي البريطاني

خضروات

حقيقة حظر 7 دول استيراد محاصيل مصرية

تركي آل شيخ

تعرف على مفاجأة «تركي آل الشيخ» للجمهور

الزمالك

مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للزمالك

تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لداعش 45 يومًا

قضايا وحوادث

نجل زعيم الجهاديين: داعش موجودة في القرآن
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تجديد حبس 9 متهمين بالانضمام لكتائب حسم 45 يومًا

#

تجديد حبس زوج نجلة «القرضاوي» 45 يوما

#

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يومًا

#

تجديد حبس 6 متهمين من "كتائب حسم"

داعش

فيس بوك

حبس

الجنايات

تجديد

جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حبس 3 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، في القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة، وقيامهم بالترويج لفكر تنظيم داعش الإرهابي عبر "فيس بوك"،  45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لتولى وتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستباحة أموال المسيحيين واستحلال أموالهم، واستهداف المنشآت العامة والعمل على إسقاط الدولة، وتروج لأفكار تنظيم داعش عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

قدرات وروافد صمود تركيا أمام الحرب الاقتصادية

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تظاهر بالموت للتخلص من نكد زوجته !
» مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للزمالك
» السفير البريطاني يرد على«هنيدي»:«فكك من التحوير ده»
» السعودية تُقدم إجازة عيد الأضحى
» 11 حالة وفاة بين الحجاج المصريين حتي اليوم
» السوبر الأوروبي.. قائمة الريال لمباراة أتليتكو مدريد
» صحف بريطانية: لهذا السبب نحب «صلاح»
» تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لداعش 45 يومًا
» رسالة مؤثرة من «شاكيرا» لمدافع برشلونة
» مد أجل الحكم على "صفوت الشريف" ونجليه فى الكسب غير المشروع
» "التموين" تطرح كيلو اللحم بـ85 جنيهًا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:45 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح