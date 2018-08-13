» تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لداعش 45 يومًا

13 أغسطس 2018 - 04:39 م

جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حبس 3 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، في القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة، وقيامهم بالترويج لفكر تنظيم داعش الإرهابي عبر "فيس بوك"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لتولى وتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستباحة أموال المسيحيين واستحلال أموالهم، واستهداف المنشآت العامة والعمل على إسقاط الدولة، وتروج لأفكار تنظيم داعش عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".