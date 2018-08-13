تفاصيل التحقيقات مع خلية «كنيسة مسطرد»

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متابعات : عبدالراضي الزناتي

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كنيسة العذراء

خلية مسطرد

بدأت نيابة أمن الدولة، التحقيق مع متهمي خلية كنيسة العذراء، ووجهت لهم تهم عدة من بينها الإرهاب.

وكلفت النيابة العامة، جهاز الأمن الوطني بتحديد هوية 3 عناصر لقيت مصرعها في استهداف شقة سكنية استخدمها أعضاء التنظيمات الإرهابية وكرًا لهم بمنطقة السادس من أكتوبر، وناظرت جثامين 3 آخرين.

وأفادت التحقيقات، أن المتهمين خططوا لتنفيذ عمليات عدائية أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ووردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بنشاطهم وتمت مداهمة مكان اختبائهم فأطلقوا النار على قوات الأمن التي تعاملت معهم مما أدى لمقتلهم.

وبدأت النيابة التحقيق مع المتهمين باستهداف كنيسة العذراء بمسطرد، وتم عرض المتهمين على النيابة ظهر اليوم، ومازالت التحقيقات مستمرة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين اشتركوا مع المتهم عمر مصطفى في التخطيط والتنفيذ لارتكاب الحادث باستخدام عبوة ناسفة وضعها أسفل ملابسه، وتقابل مع اثنين منهم قرب الكنيسة قبل أن تنفجر العبوة الناسفة فيه وتؤدي لمصرعه.

وأضافت التحقيقات، أن بين المتهمين سيدتين إحداهما تولت الترويج للأفكار المتطرفة وتوفير الدعم للعناصر الإرهابية بتكليف من هاربين بالخارج.


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