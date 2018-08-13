تعيين مدير جديد لمشروع سد النهضة

13 أغسطس 2018 - 05:10 م

أعلنت شركة الكهرباء الإثيوبية تعيين المهندس أفريم ولد كيدان، مديرًا مؤقتًا لمشروع سد النهضة، خلفًا لمدير المشروع الراحل المهندس سيميجنيو بيكيلي، الذي عثر عليه مقتولًا داخل سيارته وسط العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في ظروف غامضة نهاية يوليو الماضي.

وقالت مديرة الشركة، المهندسة أزيب، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، الإثنين، إن مدير المشروع الجديد كان يشغل منصب نائب مدير المشروع الراحل، مؤكدة أن تنفيذ بناء السد يجري في إطار عملية التخطيط السابقة.

وأضافت "أزيب" أن "السد مشروع وطني وقومي وجميع العاملين به يعملون بنشاط أكثر من أي وقت مضى، وناشدت المجتمع الإثيوبي بتعزيز دعمه للسد حتى اكتمال كافة مراحل إنشائه".