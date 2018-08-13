» السوبر الأوروبي.. قائمة الريال لمباراة أتليتكو مدريد

13 أغسطس 2018 - 05:21 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة جوليان لوبيتيجي، قائمة فريقه لمواجهة غريمه أتلتيكو مدريد، في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، كاسيا، لوكا زيدان، لونين، تيبوا كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاييخو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، خافي سانشيز، سرجيو لوبيز، سيرخيو ريجيلون، ألفارو أودريوزولا.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، ماركو أسينسيو، إيسكو، سيبايوس، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: كريم بنزيمة، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، مايورال، راؤول دي توماس، فينيسيوس جونيور.