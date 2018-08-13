تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على كمين "المناوات"

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الإرهاب

كمين

تأجيل

الجنايات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 6 مُتهمين في القضية المعروفة بـ"التعدي على كمين المنوات"، لجلسة 10 سبتمبر، وذلك لطلب الدفاع سماع شهود النفي، وللمرافعة.

  تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو  العلا و مختار العشماوي وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل .

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتي 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام الي جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا ألي جماعة تنظيم " داعش " تدعو ألي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم  وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية  وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لديهم لتحقيق أغراضها.

كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب بان تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية  ووفروا ملاذات أمنة لاعضاءها مع علمهم بما تدعوا أليه هذه الجماعة وبوسائلها في تحقيق ذلك.


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