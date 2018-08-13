تأجيل محاكمة 32 متهمًا بـ"خلية ميكروباص حلوان"

13 أغسطس 2018 - 05:58 م

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل محاكمة 32 متهمًا قاموا بعمليات إرهابية وقتلوا عمدًا ضباط ورجال شرطة من وحدة مرورى المنيب والجيزة ضابط و8 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "ميكروباص حلوان" لجلسة 25 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

بدأت الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهرًا وأودع المتهمون قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم استمعت إلي مرافعة المحامي علاء علم الدين عن 3 متهمين وطالب بالبراءة تأسيسا علي بطلان التحريات لكونها غير جدية ومكتبية وبطلان الدليل المستمد من اعتراف موكليه كونه وليد إكراه مادي ومعنوي وبطلان إذن النيابة بالقبض على موكليه لبنائه على تحريات باطلة و بانتفاء أركان جريمتي الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون لعدم وجود دليل مادي بأوراق القضية يؤكد صحة هذا الإسناد ودفع بتزوير محضر الضبط المحرر بمعرفة النقيب عبد القادر محمد مطالبا المحكمة التحقيق في هذا الأمر كما دفع باستحالة حدوث جريمة إمداد المتهم عمر عباس بمعونات مادية ومالية للجماعة كونه مقيد الحرية منذ عام 2013 وحتي الآن علي ذمة القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة وبعدها رفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى في 6 أبريل 2016.