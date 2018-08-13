» مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للزمالك

13 أغسطس 2018 - 05:59 م

اقترب عمر السومة، مهاجم فريق أهلي جدة السعودي والمنتخب السوري، من الانتقال إلى صفوف الزمالك، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقالت صحيفة «الكبار» السعودية، إن المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، أبدي رغبته لمجلس الإدارة بضرورة التعاقد مع السومة في الميركاتو المقبل.

ويضع «جروس» صفقة السومة علي رأس أولوياته، لتدعيم هجوم الفريق الأبيض، خاصة أن اللاعب السوري تدرب تحت قيادته عندما كان يدرب النادي الأهلي السعودي.

يذكر أن لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم تنص على معاملة اللاعبين السوريين كلاعبين مصريين، وعدم احتسابهم كلاعبين أجانب.