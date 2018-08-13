بالفيديو.. مشجعو ليفربول يتطاولون على «صلاح»

13 أغسطس 2018 - 06:02 م

قامت قناة «Fc 90» الرياضية، بنشر مقطع فيديو للنجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، يظهر فيه راكبًا سيارته في شوارع مدينة ليفربول عقب فوز فريقه على وست هام، بأربعة أهدف دون رد.

وظهر صلاح في الفيديو متجاهلًا مشجعي ناديه من محبيه، الذين ألّحوا عليه من أجل فتح زجاج السيارة لالتقاط الصور معه وتوقيع الأوتوجرافات ولكن دون تلقي أي استجابة من صلاح الذي انشغل بتصفح هاتفه والتحديق فيه.

وظل بضعة أطفال يركضون خلف السيارة في الزحام، مطالبين صلاح بالاستجابة لهم بكلمات: «مو صلاح افتح أرجوك.. نريد توقيعك وصورة لك»، ولكن لا حياة لمن تنادي.

واستفز هذا السلوك المارة في الشارع، ليعلق أحدهم على الفعل مهاجمًا صلاح: «عد لكييف حيثما خسرت من ريال مدريد، فهناك لا يوقعون أيضًا.. هذا أسلوب حقير.. سأشجع إيفرتون بسببك».