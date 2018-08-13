» «ترامب» يتهم مساعدته بإقامة علاقة جنسية مع الموظفين

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مساعدة ترامب السابقة
مساعدة ترامب السابقة

وكالات - محمد فضل

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علاقة جنسية

مساعدته

قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنه بعد أكثر من 24 يوم من بدء «أوماروسا مانجولت» المساعدة السابقة، للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حملة تليفزيونية تظهر فيها تسجيلًا صوتيًا يعتبر سريا لجلسة فصلها من قبل كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، استغل الرئيس جمهوره الضخم على وسائل الإعلام الاجتماعية ليصفها بـ"الإرهاب المقدس في الجناح الغربي".

وأضاف ترامب، اليوم الإثنين، بأن اوماروسا كانت شريرة وغبية بجانب أنها كانت تقيم علاقات «مخلة» مع كل من في الجناح الغربي كطريقة للوصول إلى ما ترغب فيه.

جدير بالذكر أن مانيجولت، كانت مكلفة بمكتب العلاقات العامة بالبيت الأبيض حتى يناير الماضي، لكن بعد طردها صرحت بأن الجميع في البيت الأبيض يكذب، وجاء ذلك في سياق تبرير قرارها ببث التسجيل الصوتي عن مقابلتها مع جون كيلي في "قاعة الأزمات" بالبيت الأبيض، منتهكة بذلك القواعد الأمنية.


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