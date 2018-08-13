10 معلومات عن مستخدمي اليد اليسرى

13 أغسطس 2018 - 06:36 م

لا يهم إن كان الشخص يستخدم يده اليسرى أو اليمنى، قد توجد اختلافات علمية ولكن لا توجد اختلافات عملية، إلا أنه هناك هدد لا بأس به من بنى البشر يستخدمون أيديهم اليسرى، وفي اليوم العالمي للاعسر أو مستخدم اليد اليسرى، والذي يوافق 13 أغسطس من كل عام نعرض لكم بعض الحقائق العلمية والتاريخية التي ارتبطت الأيسر واليد اليسرى عمومًا.

1- لا يوجد تفسير علمي موحد لاستخدام بعض الناس يدهم اليسرى بشكل أساسي، ولكن 25% من الأسباب المسؤولة عن ذلك تعود إلى الجينات الوراثية، ولكن برغم ذلك فهي ليست السبب الوحيد، فيوجد نظريات علمية كثيرة تفسر أسباب تفضيل استخدام يد عن الأخرى، ولكن خبراء كثيرون يؤمنون بأنّها غير مفسرة؛ وذلك لأنّ في حالات التوأم نجد أنّ أحدهم يستخدم اليد اليمنى، والآخر يستخدم اليد اليسرى رغم أنّهم يحملون نفس الجينات، وفي عام 1996 وجدت دراسة بلجيكية أنّ 21% من حالات التوأم بها شخص أعسر.

2- 10% فقط من سكان العالم يطلق عليهم لقب "أعسر" أو "أشوَل" ومعظمهم من الرجال ولا يزال هذا الوضع منذ آلاف السنين.

3- اعتبرت المصافحة باليد اليسرى علامة على عدم الاحترام، وذلك مستمدًا من العصور الوسطى عندما كان الناس يعتادون على استخدام اليد اليسرى فى النظافة الشخصية بعد الذهاب إلى المرحاض.

4- ارتبط اليسار أيضًا في الديانات السماوية بأعمال الشر، ومثال على ذلك الوصف المستخدم في قصة "الحكم الأخير Last Judgement " بالديانة المسيحية، حيث أرسلت الماعز الملعونة إلى جهة اليسار بينما أرسلت الأغنام المحفوظة إلى جهة اليمين.

5- خمسة من رؤساء الولايات المتحدة الثمانية يكتبون بيدهم اليسرى “جيرالد فورد، ورونالد ريغان، جورج بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.

6- في عام 2005 وجدت دراسة فرنسية أنّ الأعسر في المجتمعات العنيفة يتم تجنبه ويشاع عنه قوته الجسدية؛ وذلك لأنّهم لا يتوقعون الضربات التي تصدر من يده اليسرى.

7- يتفق الخبراء أنّ أكثر ميزة للأعسر أنّهم يتفوقون في الألعاب الرياضية خاصةً ألعاب التنس والبوكس وكرة البيسبول.

8- كونك شخص أعسر لا يعني ذلك بالضرورة أنّك تستخدم "فص المخ الأيمن"، فتلك أسطورة شائعة فالشخص الأيمن يستخدم فص المخ الأيسر المسؤول عن معالجة اللغة، ولكن ذلك لا يعني أنّ العكس يحدث للشخص الأعسر.

9- رغم ربط المجتمع أنّ التفكير السيّئ مرتبط بالجزء الأيسر، والتفكير والصفات الجيدة تتم عن طريق الجزء الأيمن، ولكن قد يفكر الأعسر بطريقة مختلفة قليلًا عن الأيمن طبقًا لدراسة من جامعة ستانفورد عام 2009.

10- الحمل بعد عمر الأربعين قد يزيد من احتمالية إنجاب شخص أعسر بنسبة 128%.