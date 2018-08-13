بالأسماء.. صحفيون يُقاضون «عبد المحسن سلامة»

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النقيب عبدالمحسن سلامة
عبدالمحسن سلامة

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دعوى قضائية

عبدالمحسن سلامة

الجمعية العمومية

4 صحفيين

عقد اجتماع طارئ

تقدم 4 صحفيين، اليوم الاثنين، باقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة بصفته لامتناعه عن الدعوة لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتجاهله الطلب المقدم له من 183 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية.

والصحفيون الأربعة هم: "خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، وحازم حسني، وساهر جاد وإيمان عوف أعضاء الجمعية العمومية".

وأوضح مقيمو الدعوى، والتي حملت رقم 55639 لسنة 72 قضائية شق عاجل، أنه مر أكثر من شهر على تقدم 183 صحفيًا بطلب عقد عمومية طارئة مستوفى جميع الشروط القانونية، ولم يصدر أي قرار من مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة لعقد الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأثاره السلبية التي تقيد حرية الصحافة وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

واعتبر مقيمو الدعوى أن عدم الدعوة لعقد عمومية طارئة بالرغم من وجود طلب مقدم من 183 صحفيًا مخالف للدستور ولنص المادة 32 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تلزم مجلس النقابة بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من مائة عضو.

وكان 183 صحفيًا قد تقدموا بطلب لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة لعقد عمومية طارئة "غير عادية"، في 23 يونيو الماضي، حمل رقم 4170.

وأكد الموقعون على الطلب رفضهم لمت وصفوه بالنصوص الكارثية في قانون الصحافة الجديد والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات القومية وتفتح الباب لعودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر طبقًا لنص الطلب والمقدم قبل إقرار القانون.


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