«سيلفا» يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع إسبانيا

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المصريون

سيلفا

أعلن ديفيد سيلفا، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتى الإنجليزي ومنتخب أسبانيا، اليوم الإثنين، اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات.

وكشف نجم مانشستر سيتى عن اعتزاله دوليًا على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشر بيانًا أعرب خلالها عن سعادته بتمثيل المنتخب الإسبانى على مدار الأعوام السابقة.

وجاء قرار سيلفا بعد خروج المنتخب الإسبانى من دور الـ16 لنهائيات كأس العالم فى روسيا على يد أصحاب الأرض فى النسخة الأخيرة من البطولة.

وخاض سيلفا صاحب الـ32 عامًا 129 مباراة دولية مع الماتادور، سجل خلالها 37 هدفًا بداية من عام 2006 تحت قيادة المخضرم لويس أراجونيس، وتحديدًا أمام رومانيا فى 16 نوفمبر فى مباراة ودية، حيث خسرت إسبانيا بهدف نظيف.

وحقق سيلفا مع منتخب بلاده لقب مونديال 2010 فى جنوب أفريقيا بالإضافة إلى بطولتى يورو 2008 و2012.

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