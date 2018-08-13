» «دواعش طره» حاولوا قتل «دومة» وأصابوه

13 أغسطس 2018 - 09:00 م

قالت نورهان حفظي زوجة الناشط السياسي أحمد دومة، إن زوجها تعرض للإعتداء من قبل مجموعة من المحبوسين معه بسجن طرة، والمتهمون بالإنضمام لجماعة «ولاية سيناء»، مشيرة إلى أنه تعرض لمحاولة قتل داخل زنزانته بالإضافة إلى اعتدائهم عليه اليوم داخل قفص المحكمة.

وأضافت «حفظي» في تصريح لـ"المصريون" أن الاعتداء على زوجها وصل لمحاولة قتله من قبل «الدواعش» أثناء أداء امتحاناته بسجن طره ونجا منه بعد تدخل احد المشتركين في الاعتداء عليه مع وعد منهم بأن يتمموا محاولة القتل بعد خروج أحمد من السجن في غياب لتواجد أفراد الداخلية المعنيين بالتأمين.

وتابعت، أنه ثاني هذه المحاولات كانت بحجز المحكمة أثناء نظر قضية أحداث مجلس الوزراء المحتجز على ذمتها الآن، وأشارت إلى أنه تم ترك «دومة» محتجزًا في زنزانة ملاصقة بزنزانة متهمي ولاية سيناء وتركوا زنزانتهم وزنزانته مفتوحتين في مشهد يطرح العديد من التساؤلات.

وقالت:« مع تكرار تلك الوقائع بنفس السيناريو اليوم بحجز المحكمة أيضًا ومع عدم تمكين هيئة الدفاع عنه من الاطمئنان عليه والوقوف على ملابسات الواقعة واستحالة اطمئنان الأسرة عليه نظرًا لعدم وجود زيارات مستحقة قريبة لا يسعنا إلا أن نحمل وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامته ونطالبها بالتحقيق مع مسئولي التأمين المسئولين عن هذا الإهمال الجسيم المتكرر واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم».

وأوضحت، أن دومة محبوس انفراديا منذ 3 ديسمبر 2013 وحتى الآن بحجة الرغبة في حمايته من المختلفين معه.

وطالبت زوجة «دومة», المجلس القومي لحقوق الإنسان بكامل أعضائه المختلفين معه سياسيا قبل المتفقين باتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بزيارة عاجلة له بمحبسه بسجن طره للوقوف على ملابسات الحادث وحجم الاعتداء عليه وما أحدثه به من إصابات وإعلان تلك التفاصيل للرأي العام في بيان رسمي.