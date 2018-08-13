» «محسوب»: القبض علي بإيطاليا كان «خدعة»

13 أغسطس 2018 - 09:14 م

كشف الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل وعميد كلية الحقوق، جامعة المنوفية سابقًا، تفاصيل عملية القبض عليه بأحد الفنادق بإيطاليا، مشيرًا إلى أنه لم يعرض على قاضي تحقيق إيطالي وتم الإفراج عنه من الشرطة بعد اكتشافهم أنهم تعرضوا لخدعة من الحكومة المصرية.

وقال «محسوب» في لقاء له مساء اليوم الإثنين على قناة «الجزيرة»، إن ما حدث له خارج السياق القانوني لأن اقتياد شخص من الفندق بشكل مباشر إلى «مغفر الشرطة» وتبدأ معه التحقيقات بحجة أن هناك طلب من دولته لتسليمه لا يحدث على هذا الشكل ولكن يمكن حدوثه على الحدود أو المطارات وفقا للاتفاقات الدولية.

وتابع: لكن الاقتياد من الفندق أو المسكن يحتاج تدخلات أخرى وأوامر قضائية لم تكن متوفرة وهو ما دفعه لعمل فيديو بأنه تم القبض عليه، مشيرًا أن قرارت الانتربول فى الدول الأوربية تُهدر لأنهم ليس لديهم ثقة فى النظام المصري، حسب قوله.

وأوضح :« ما تبين لاحقا جعلني أغير وجهة نظري وأضع الشرطة الإيطالية فى موقف البرئ الذي غرر به لأن المعلومات التي نقلت إليهم من مصر مغلوطة .. ممكن يحدث الاقتحام إن كان الشخص متهم بالإرهاب لأنه ربما يقوم بفعل جنائي مباشر أو ربما يهرب.. السلطة فى مصر التي قدمت الملعومات بهذا الشأن عني لم تقدم معلومات بأني متعلم وكنت عميد ووزير بل أعطت أيضا الاسم مزيف فكان به محمد محسوب لكن الباقي كان مزيف حتى تخدع السلطة التي تتعامل معها فوضعت الشرطة والحكومة الإيطالية فى حرج شديد».

وأضاف أنه تلقى اعتذارات عديدة في اليوم التالي : لأن الطرف الأخر خدعه وهذا مهين للدولة المصرية.. ولم أعرض على أى قاضي والإدارة الإيطالية أدركت أنها تتعامل مع خدعة من الحكومة المصرية"، حسب تصريحاته.

وشدد على ضرورة طرح مشروع وطني يمثل التيارات والقوى الوطنية لنخرج منه بوثيقة الهدف منها إنقاذ مصر، كما يجب فتح الباب للتغيير سواء كان ذلك بعودة الدكتور مرسي أو إعادة انتاج الديمقراطية وحق الشعب في الاختيار بعيدا عن الانحياز للأيديولوجية، كما طالب بإنشاء غرفة للحوار الوطني يتم فيها مناقشة كل القضايا الخلافية من أجل إيجاد حل لها.