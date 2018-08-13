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محافظ البحر الأحمر يستعرض الهوية البصرية لمدن البحر الاحمر

قبلي وبحري

صورة المحافظ
صورة المحافظ

حسن حمدان

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محافظ

البحرالأحمر

الهوية

يستعرض

البصرية.

استعراض ، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، الاثنين،  مشروع الهوية البصرية لمدينة الغردقة بديوان عام المحافظة ، مع المكتب الإستشاري " أرك بلان " بحضور الأستاذ الدكتور أحمد أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس .


قام المكتب الإستشاري بعرض خرائط المعالم السياحية و تطوير الصورة البصرية بمراحلها المختلفة حيث تم تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع مماثلة في شوارع النصر و شيري و مترو وميدان الدهار ، علي أن تكون المرحلة الثانية تطوير المناطق القديمة و طريق المطار وشارع شيراتون وميدان اكا ، وأما المرحلة الثالثة سيتم العمل تطوير الممشي السياحي القديم و منطقة شمال الأحياء واستكمال تطوير قلب الغردقة القديم ، و تشمل مراحل التنفيذ طبقا للدليل الإرشادي المُعد خصيصاً لمواكبة المدن العالمية . 


ومن جانبه أشاد عميد كلية الهندسة بما تم إنجازه في مدينة الغردقة ، وقال إن المشروعات التي تمت علي أرض محافظة البحر  الأحمر سابقة لم تحدث في اي مدينة أو محافظة أخري ، أنه في الكثير من المحافظات يحاولون البدء في مشروعات ، تم الانتهاء منها بالبحر الأحمر ، مقدما شكره وتقديره للسيد المحافظ علي رؤيته المستقبلية وتطويره لمدينة الغردقة. 


وقال محافظ البحر الأحمر ان ما تم القيام به من مشروعات  داخل الغردقة متطابق مع افضل تصميمات المشاريع التي توجد في مدن العالم المماثلة لمدينة الغردقة من كونها مدينة سياحية وساحلية .


حضر الإجتماع اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة واللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة و اللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد، والمهندس حاتم دياب منسق مشروع الصورة البصرية بشركة أرك بلان وكافة الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة .


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