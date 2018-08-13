نموذج محاكاه كيفية التعامل مع الحوادث بمحطة كهرباء الغردقة

13 أغسطس 2018 - 10:59 م

نفذت محطة الكهرباء الغازية بمدينة الغردقة نموذج محاكاه لكيفية التعامل مع الحوادث بحضور العميد أح عمرو ابوزيد رئيس فرع التخطيط والتدريب بقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ،





حيث تم خلال المحاكاة استعراض كيفية مواجهة إعتصام و هجوم على محطة الكهرباء الغازية بمنطقة مجاويش بالغردقة وكيفية التعامل مع المفرقعات والتي تم إلقاءها بواسطة القائمين بالهجوم على المحطة .





يذكر أن لهذه المحطة دور كبير جدا فى تغذية مدينة الغردقة بالكهرباء حيث انه في حالة حدوث انقطاع للكهرباء من الشبكة الرئيسية تقوم هذه المحطة بتغذية مدينة الغردقة بالكامل حيث انها تحتوى على قدرات أكثر من احتياجات المدينة .













