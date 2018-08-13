نموذج محاكاة لكيفية التعامل مع مخاطر السيول بالغردقة

13 أغسطس 2018 - 11:06 م

شهد اللواء عصام الليثي السكرتير عام المساعد بالمحافظة والعميد أح عمرو ابوزيد رئيس فرع التخطيط والتدريب بقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، ظهر اليوم ، نموذج محاكاة لكيفية التعامل مع مخاطر السيول في حال اجتياحها لمدينة الغردقة ، وذلك بمركز شباب الميناء بالغردقة .





كما تفقد السكرتير العام المساعد ومساعد قائد قوات الدفاع الشعبي الخيام التي تمت إقامتها بواسطة مديرية التضامن الإجتماعي والهلال الأحمر بمركز شباب الميناء لمحاكاة الواقع والتي تستخدم كأماكن إيواء للمواطنين في حالة حدوث أخطار السيول بالمدينة .





وقد قامت مديرية التضامن الاجتماعى والهلال الاحمر باقامة عدد 544 خيمة توفر الايواء للمتضررى جراء السيول وان هذة الخيام تحتوى على كافة الخدمات التى تقدم لمتضررى السيول حيث انها تحتوى على خيمة طبيية تعمل على خدمة المتضررين واخرى مطعم .



يذكر أن هذا التدريب تنفيذاً لتوجيهات رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعمل تدريب عملي لمشترك لجميع الأجهزة التنفيذية للبحر الأحمر لمجابهة الأزمات بالتعاون مع القوات المسلحة خلال الفترة من 12الى 14 أغسطس الجاري .