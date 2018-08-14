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السبب الحقيقي لانفصال معز مسعود وشيري عادل

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شيري عادل ومعز مسعود
شيري عادل ومعز مسعود

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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كشفت مصادر مقربة من الفنانة شيري عادل أسباب انفصالها عن الداعية معز مسعود الذي تم أمس .

وكشفت المصادر أن الفنانة شيري عادل تلقت عرضًا تمثيليا يتضمن قيامها ببطولة فيلم غنائي رفقة الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني إلا أن معز مسعود رفض مناقشة هذا العرض جملة وتفصيلًا ، مما جعل الطرفان يتفقان على الانفصال بكل هدوء لاختلاف وجهات النظر "حسب الدستور".

وأكد المصدر السابق أن موكل عن الفنانة شيري عادل ذهب مع معز مسعود لإنهاء إجراءات الطلاق ، مؤكدًا أن شيري ستعلن في صفحتها عبر "فيس بوك" خبر الانفصال.

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