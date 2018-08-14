رد غريب من "صلاح" على أزمته مع الشرطة البريطانية

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تجاهل النجم المصري المحترف بصفوف ليفربول محمد صلاح أزمته مع الشرطة البريطانية بعد تصويره وهو يتحدث في الهاتف أثناء قيادة سيارته وهو أمر مخالف للقوانين .

ونشر "صلاح" عبر حسابه بـ"تويتر" صورة له من مباراة فريقه ليفربول مع "ويست هام" في الجولة الأولى من الدوري والتي انتهت بفوز فريقه بـ4 أهداف دون رد .

وتواصلت إدارة فريق "ليفربول" الإنجليزي مع الشرطة لتوضيح الموقف الذي حدث لصلاح ، وبخاصة بعد تصوير المعجبين حول سيارته وهو أمر مخالف للقوانين أيضًا.


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