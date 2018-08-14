مخرج أشهر كليب إباحي بمصر: تبت إلى الله وأتمنى يغفر لي

14 أغسطس 2018 - 07:54 ص

أشاد الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً" - بتدوينة كتبها المخرج وائل الصديقي - الذي أخرج كليب "سيب إيدي" الإباحي - بعد إعلان توبته .



وقال "الإبراشي" في برنامجه المذاع على قناة "دريم" إن هذا أمرًا إيجابيا وأنه أراد تسليط الضوء عليه .



وقال "الصديقي" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "أنا بعلن توبتي إلى الله أمامكم جميعًا عن الغناء والرقص والكلام الفارغ دة ومش هشتغل في الحاجات دي تاني واللي منتظر رقاصة جديدة في شغلي لا خلاص يريح نفسي ويسيب الصفحة عشان خلاص مش هنزل على صفحتي غير اللي يرضي ربنا وأتمنى ربنا يغفر لي ويحسن خاتمتي .. دعواتكم إن ربنا يثبت أقدامي وقلبي على طاعته ومنرجعش تاني للمعاصي أبدًا .. شكرًا أحبائي".



