وقال لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي البالغ من العمر 32 سنة في رسالة نشرها المنتخب، أنه احتاج الى أيام وأسابيع "من التفكير والتحليل لاتخاذ قرار وضع حد لمسيرتي مع المنتخب الوطني".

واستدعي لاعب خط الوسط الهجومي إلى صفوف "لا روخا" للمرة الأولى في نوفمبر 2006، ولم يغب عن صفوفه منذ ذلك الحين، لاسيما خلال الفترة الذهبية التي شهدت تتويجه بكأس أوروبا مرتين عامي 2008 و2012، وبينهما كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

النجم دافيد سيلفا

وخلال مسيرته الطويلة، سجل دافيد سيلفا 35 هدفا في 125 مباراة دولية مع المنتخب، علما أنه يحتل المركز السادس بين اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات الدولية مع المنتخب.

وأضاف اللاعب الذي كان ضمن التشكيلة الإسبانية التي خرجت من دور الـ16 لمونديال 2018 بركلات الترجيح أمام منتخب البلد المضيف روسيا: "عشت وحلمت مع منتخب سنتذكره دائما"، خاصا بالشكر المدرب السابق للمنتخب لويس أراغونيس الذي قاده الى اللقب الأوروبي الأول، وكان يتولى زمام المسؤولية لدى استدعائه للمرة الأولى إلى التشكيلة.