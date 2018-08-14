» تحليل يكشف عن الإصابة بالأزمات القلبية

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أزمة قلبية

أزمة

الطب

الجينات الوراثية

نجح باحثون في تطوير طريقة جديدة لتحليل البيانات الجينية التي قد تساعد يوما في تحديد أولئك الأكثر عرضة للأزمات القلبية بعد تراجع الفحوص الوراثية في الكشف عن تلك الأزمات.

الطريقة الجديدة والتي يطلق عليها قياس مخاطر الجينات المتعددة، تقوم بقياس الملايين من التباينات الجينية الصغيرة التي قد تزيد سبب الضرر.

الباحثون من معهد برود-مركز أبحاث معني بالطب الجيني أعلنوا اليوم الاثنين أن النظام يمكنه قياس احتمال الإصابة بمرض الشريان التاجي والسكري من النوع الثاني وأمراض التهاب الأمعاء وسرطان الثدي وعدم انتظام ضربات القلب الذي يطلق عليه الرجفان الأذيني.

نتائج البحث نشرت في مجلة " نيتشر جينيتكس".


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