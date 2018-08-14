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6 معلومات عن مدير أغلى شركة في العالم

عرب وعالم

تيم كوك
تيم كوك

وكالات- محمد الخرو

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منصب

آبل

الرئيس التنفيذى

أغلي شركة

كشف موقع "بزنس إنسايدر"، معلومات صادمة عن الرئيس التنفيذي لشركة قيمتها السوقية تريليون دولار ويدعى "تيم كوك"، حيث أنه يختلف كثيرا عن من يشغلون مثل هذا المنصب من طريقة الحياة التي يعيشها من ترف وبزخ.

ومن المعلومات المالية التي ذكرها الموقع حول كوك أن ثروته تقدّر بـ625 مليون دولار، أغلبها من أسهمه في شركة "أبل"، التي تخطت قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار.

ويسكن الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 57 عاما، منزلا في مدينة سان فرانسيسكو لا يتجاوز سعره  1.9 مليون دولار، بينما يصل متوسط الأسعار في المنطقة التي يقطن بها 3.3 مليون دولار.

وأشارت تقارير إعلامية عن كون كوك مقتصدا في نفقاته، حتى أنه يقوم بشراء ملابسه في مواسم التخفيضات.

ويمضي كوك وقتا طويلا في رحلات العمل، حيث أنفق في العام الماضي أكثر من 93 ألف دولار، للسفر بطائرة خاصة.

كما يعرف كوك باجتهاده الكبير، إذ يمنح أغلب وقته لأبل، حيث يستيقظ في الساعة الثالثة و45 دقيقة، ليبدأ الرد على الرسائل الإلكترونية التي ترده.

وكان كوك الذي ولد لأب بسيط يعمل في إنشاء السفن وأم تعمل في الصيدلية، قد صرّح في أكثر من مناسبة بأنه لا يهتم كثيرا بالمال، كما أنه لا يريد نسيان المكان الذي جاء منه، في إشارة إلى الظروف الصعبة التي نشأ فيها، مشيرا إلى رغبته في التبرع بثروته بعد وفاته.


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