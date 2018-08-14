  • الثلاثاء 14 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:40 ص
بحث متقدم
أديب

أول تعليق من أديب على زيارة رونالدينهو لمصر

"رونالدينيو" يرقص على أغانٍ عربية بملهى لبناني

بالفيديو.. مفاجأة تقدمها قناة "بيراميدز" لمشاهديها اليوم

الإعلامي مني العراقي

"هيجى يوم وهنسجنك" رسالة وعيد من منى عراقي

عماد الدين حسين

عماد حسين: طلبوا منى عدم الكتابة عن الأقباط

هكذا علق وزير الأوقاف علي خلع " حلا شيحة" للحجاب

هكذا علق وزير الأوقاف على خلع "حلا شيحة" للحجاب

عامر

إجازة العيد بالبنوك 4 أيام تبدأ من الإثنين

الاخوان

مبادرة الإخوان للخروج من النفق المظلم

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

الدولار يرتفع في البنوك ليسجل هذا الرقم

شيري ومعز

مفاجأة جديدة عن انفصال معز مسعود وشيري عادل

الإبراشي

مخرج أشهر كليب إباحي بمصر: تبت إلى الله وأتمنى يغفر لي

الخارجية عن هجوم عمان: الإرهاب لن يستثنى أحدًا

الحياة السياسية

عمان
ارشيفية

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أمريكا لإيران: تنفيذ 12 مطلبًا أو أقسى عقوبة في التاريخ

#

أول رد مصري على إرسال قوات لسوريا

#

السعودية تعلن عن الدولة المستضيفة للقمة العربية المقبلة

#

أول تعليق من روسيا على طرد دبلوماسييها حول العالم

أدانت الخارجية المصرية الهجوم، الذى وقع فى غرب العاصمة الأردنية عمان، واستهدف سيارة دورية أمنية مكلفة بحماية مهرجان فني سنوي ما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الدورية وإصابة 6 آخرين.

وأعربت مصر عبر بيان لها، عن خالص التعازي للحكومة الأردنية وأسرة الشهيد، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة الأردنية الشقيق في مواجهة الإرهاب.

وشددت على أن تلك الأعمال الإرهابية لن تثني مصر والأردن على الوقوف في مواجهة الإرهاب، وتؤكد الرؤية المصرية القائمة على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير التدريب والتمويل والملاذ.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قدرات وروافد صمود تركيا أمام الحرب الاقتصادية

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تصف وزير بـ"الجبان"
» لماذا تعتبر فيينا أكثر مدينة ملائمة للعيش في العالم؟
» بالفيديو.. مشجعو ليفربول يتطاولون على «صلاح»
» بالفيديو.. حفل موسيقي يخلف وراءه مئات المصابين
» 6 معلومات عن مدير أغلى شركة في العالم
» تحليل يكشف عن الإصابة بالأزمات القلبية
» نجم إسباني جديد من الجيل الذهبي يعلن اعتزاله
» أفضل المدن التي تقدم "الرفاهية" على مستوى العالم
» شاهد .. كاميرا توثق لحظة انفجار "آيفون" داخل سيارة
» والد زوجة الأمير هاري: لهذا أغلقت الهاتف في وجهه
» أم تقتل ابنتها بالفأس: كانت بتجادل معايا كتير

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها