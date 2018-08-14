الخارجية عن هجوم عمان: الإرهاب لن يستثنى أحدًا

14 أغسطس 2018 - 09:41 ص

أدانت الخارجية المصرية الهجوم، الذى وقع فى غرب العاصمة الأردنية عمان، واستهدف سيارة دورية أمنية مكلفة بحماية مهرجان فني سنوي ما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الدورية وإصابة 6 آخرين.

وأعربت مصر عبر بيان لها، عن خالص التعازي للحكومة الأردنية وأسرة الشهيد، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة الأردنية الشقيق في مواجهة الإرهاب.

وشددت على أن تلك الأعمال الإرهابية لن تثني مصر والأردن على الوقوف في مواجهة الإرهاب، وتؤكد الرؤية المصرية القائمة على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير التدريب والتمويل والملاذ.