مجهولون يشعلون 88 سيارة في السويد

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أضرم شبان النار في عشرات السيارات، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، بمدينتين سويديتين وهاجموا الشرطة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي جوتنبرج وحدها، دُمرت 88 سيارة أو لحقت بها أضرار بالغة، حسب الشرطة، في حين أنه في ترولهاتان، على بعد نحو 70 كيلومترًا إلى الشمال، حدث مشهد مماثل ، وألقى الشبان الحجارة على الشرطة.

ولم تستطع الشرطة تحديد ما إذا كانت تلك الهجمات منسقة.

وقال شهود عيان للشرطة إن الجناة المزعومين كانوا يرتدون ملابس داكنة وأغطية للرأس.

وذكرت صحيفة “افتونبلاديت” أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات ولم يتم القبض على أحد حتى الآن.

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