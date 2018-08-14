إجازة العيد بالبنوك 4 أيام تبدأ من الإثنين

14 أغسطس 2018 - 09:51 ص

أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق لمدة 4 أيام، اعتبارًا من الإثنين 20 أغسطس إلى الخميس 23 أغسطس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتستأنف البنوك العمل حسب بيان للبنك المركزي الأحد 26 أغسطس.

ومن جانبه نفى مجلس الوزراء الشائعات التي يتم ترديدها خلال الأيام الماضية فيما يخص زيادة أيام إجازة عيد الأضحى ويؤكد مركز المعلومات بالمجلس على انه يرصد هذه الشائعات ويتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة حقيقة الأمور وتحديد المعلومة الصحيحة والإعلان عنها.

وأضاف السفير اشرف سلطان المتحدث باسم المجلس، خلال تصريحات تليفزيونية،على أن ما يتردد حول زيادة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك غير صحيح ومن بين الشائعات التي يتم ترديدها، والإجازة هى 4 أيام فقط.