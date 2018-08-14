إغلاق طريق إسكندرية الزراعى جزئيًا بدءًا من غدٍ

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وكالات : حنان حمدتو

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قررت الإدارة العامة للمرور إغلاق طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى جزئيًا، لإجراء أعمال تطوير ورصف الطبقة الأسفلتية لكوبرى إيتاى البارود، مع ترك حارات أخرى لحركة السيارات.

وتنسق الإدارة العامة مع الشركة المنفذة للأعمال، ليتم استقطاع نصف عرض الاتجاه لتنفيذ الأعمال مع ترك باقى عرض الطريق لتسيير حركة السيارات، على أن يتم البدء فى تنفيذها بالاتجاه القادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة و مع الانتهاء منه يتم الانتقال إلى الاتجاه الآخر.

وستكون الأعمال بداية من يوم الأربعاء يوميًا من الساعة 8 صباحا حتى 4 مساء لمدة 15 يومًا، مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.

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