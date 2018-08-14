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"هيجى يوم وهنسجنك" رسالة وعيد من منى عراقي

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الإعلامي مني العراقي
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الإرهاب

الأقباط

التطرف

الكنيسة

عماد الدين حسين

وجهت الإعلامية مني عراقي، رسالة مهمة للذين وصفتهم بـ"حرامية مصر" بعد نجاحها في القبض على عدد كبير من مهربي الدقيق.

وقالت "عراقي" من خلال برنامج "المهمة" المذاع علي فضائية "النهار": "النهاردة في منكم اللي أتسجن بس لسه فيه اللي حر طليق، لكل حرامي خان الأمانة اعرف اننا شايفينك بنصورك، أنت مكشوف وهيجي يوم وهنسجنك".

وأضافت  "عراقي": "السجن مش طره أو المرزعة، السجن الحقيقي لخوفك مننا، ولكل اللي بيذكر ربنا وهو حرامي، ربنا برىء منكم".

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