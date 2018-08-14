"هيجى يوم وهنسجنك" رسالة وعيد من منى عراقي

14 أغسطس 2018 - 10:01 ص

وجهت الإعلامية مني عراقي، رسالة مهمة للذين وصفتهم بـ"حرامية مصر" بعد نجاحها في القبض على عدد كبير من مهربي الدقيق.

وقالت "عراقي" من خلال برنامج "المهمة" المذاع علي فضائية "النهار": "النهاردة في منكم اللي أتسجن بس لسه فيه اللي حر طليق، لكل حرامي خان الأمانة اعرف اننا شايفينك بنصورك، أنت مكشوف وهيجي يوم وهنسجنك".

وأضافت "عراقي": "السجن مش طره أو المرزعة، السجن الحقيقي لخوفك مننا، ولكل اللي بيذكر ربنا وهو حرامي، ربنا برىء منكم".

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