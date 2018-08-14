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شاهد.. لحظة اعتداء امرأة على خادمة إثيوبية بطريقة وحشية

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قامت الشرطة البحرينية بإلقاء القبض على امرأة اعتدت بالضرب المبرح على عاملة منزلية إثيوبية.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" امرأة تعتدي بطريقة مفجعة ووحشية على خادمة منهالة عليها بالضرب المبرح والصفعات رغم توسلات الأخيرة.

ووفقًا لما ذكره أحد المواقع البحرينية، إن النيابة العامة استمعت إلى أقوال المجني عليها وأفادت بأن ابنة كفيتها انهالت عليها بالضرب المبرح.

وبناء على ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمة واستجوابها، فاعترفت بارتكابها الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليها تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.


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