» فنانة شهيرة تصف وزير بـ"الجبان"

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وصفت الفنانة الفرنسية السابقة، بريجيت باردو، والمعروفة بدفاعها عن الحيوانات، وزير الانتقال البيئي، نيكولا أولو، بـ"الجبان" بسبب قضية تعرف بـ"مسألة الصيد"، مطالبة باستقالته.

وأكدت باردو في تغريدة، أنها تلقت اتصالاً من أولو "الذي كان مغتاظاً واتهمني بالجبن والنفاق إزاء الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك غداة مقابلة انتقدت فيها الوزير انتقاداً لاذعاً.

وكانت الممثلة السابقة قد قالت، خلال مقابلة مع صحيفة "فار-ماتان" المحلية في جنوب فرنسا، إن أولو "يتصرف كمن ليس له أي صلاحيات"، منتقدة إجراءات أخذها الوزير بشأن الحصص المسموح بها للصيد.

وفي نظر باردو، فإن وزير الانتقال البيئي "جبان بكل ما للكلمة من معنى، حائر في أمره لا يعرف اتخاذ القرارات الصارمة ولا يجدي نفعًا".

وكانت باردو قد دعت خلال لقائها الرئيس ماكرون في يوليو إلى أن يحل النائب الأوروبي، يانيك جادو، محل أولو .

وقال مقربون من الوزير في اتصال مع وكالة فرانس برس، إن هذا الأخير يعتبر اتهامات باردو "تصريحات غرضها التلاعب بكلمات مأخوذة من محادثة خاصة" بمثابة "شتيمة".

وصرح الوزير عبر أثير "فرانس إنفو": "هل في الأمر جبن إن وجه المرء الشتائم عن بعد بكل هدوء، ومارس نوعًا من الديماجوجيا بشأن الحيوانات؟ ".

وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها باردو أولو، الذي سبق أن أشادت بتعيينه في منصبه. فهي عبرت له عن استيائها من قراره السماح بالقضاء على 40 ذئباً، وفق ما كشفت في مقابلة أجرتها معها صحيفة "لو موند" في يناير .

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