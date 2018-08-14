مصر تشارك الصين لإنشاء القمر الصناعى "مصر سات2"

14 أغسطس 2018 - 10:08 ص

وقعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية على منحة لتنفيذ مشروع إنشاء القمر الصناعي "مصر سات 2"، لتطبيقات الاستشعار عن بعد بقيمة 45 مليون دولار.

وقالت نصر فى بيان لها إن المشروع يهدف إلى نقل التكنولوجيا الصينية في مجال الأقمار الصناعية لخدمة أغراض المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد.

وأشارت إلى أهمية التعاون مع الصين في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد والاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال؛ ليتواكب ذلك مع إنشاء وكالة الفضاء المصرية والتي ستجعل من مصر مركزاً إقليمياً وعربيا.

ويذكر أن مصر والصين تتبنى هذه الاتفاقية استكمالاً منحة مشروع تجميع الأقمار الصناعية بقيمة 23 مليون دولار بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية.