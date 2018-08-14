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قرار وزاري بإجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

الحياة السياسية

محمد سعفان وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

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عيد الاضحى

محمد سعفان

القوي العاملة

قرار وزارى

أصدر الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة قرارًا بمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم وقفة عرفة وحتى ثاني أيام العيد.

وقال الوزير: إن ذلك إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التى تعتبر إجازة بأجر كامل.

وأوضح سعفان، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلى هذا الأجر.

وكلف الوزير، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورًا بذلك للمديريات.

وبهذه المناسبة يتقدم وزير القوي العاملة بخالص التهنئة لعمال وعاملات مصر علي امتداد أرض الوطن، مؤكدًا دورهم الوطني وجهودهم المخلصة في البناء والتنمية لهذا الوطن العزيز.


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