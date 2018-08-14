مزارعو الطماطم: "بيتنا اتخرب"

14 أغسطس 2018 - 10:12 ص

عرض الإعلامية هاجر جمال الدين، تقريرًا مصورًا لبعض المزارعين المتضررين من فيروس الطماطم، الذي انتشر بسبب صنف الطماطم 023 التي تستورده شركة جعارة للبذور والتقاوي.

واشتكى أحد المزارعين يدعى أحمد سعد الزعيم، خلال الفيديو المعروض ببرنامج "من سيزرع المليون" عبر فضائية الصحة والجمال من صنف الطماطم 023، قائلاً: "زرعت 60 فدانا من صنف 023 منهم 40 فدانا مصاب بفيروس الطماطم".

وأضاف "الزعيم" أن هذا الصنف من الطماطم أصبح يسبب لنا خسائر كبيرة، مستغيثًا بالمسئولين قائلا: "إحنا بيتنا اتخرب السنادي بسبب فيروس الطماطم".