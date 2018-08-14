هكذا علق وزير الأوقاف على خلع "حلا شيحة" للحجاب

14 أغسطس 2018 - 10:15 ص

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جمهور الفقهاء قالوا إن جسد المرأة عورة، عدا الوجه والكفين، مؤكدًا أن أصل الدين والإيمان ليس به إكراه.

وأضاف "جمعة"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه لابد من التفريق بين الشرع الثابت ومحاولة إجبار الناس على الشرع، وأنه لا يجب إكراه الناس من أجل الدين والالتزام، مطالبًا "علينا النصيحة فقط".

وأوضح وزير الأوقاف، أن الالتزام يأتي اختيارًا لأن "المرأة يجب أن تحفظ جسدها عدا الوجه والكفين".

جاء هذا في تعليقه عقب حالة الجدل المنتشرة داخل المجتمع؛ بخصوص خلع الفنانة حلا شيحة الحجاب، وعودتها من جديد إلى ممارسة الفن.

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