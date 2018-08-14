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3 آلاف يتقدمون لوظيفة غريبة بجزيرة يونانية

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القطط
القطط

وكالات : حنان حمدتو

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تقدم ما يقرب من 3 آلاف شخص، للحصول على وظيفة مربى قطط،  فى جزيرة  سيروس يونانية وذلك نظرًا للمميزات الجذابة التي يوفرها المسئولون عن هذه الوظيفة.

ووفقا لصحيفة "التلغراف" البريطانية، فمن ضمن المتقدمين للحصول على الوظيفة ألف شخص  من بريطانيا إلى جانب المئات من البيطريين وأطباء ولاجئين قدموا على هذه الوظيفة أيضًا.

وأعلنت جوان باول عبر "فيس بوك"، وهى السيدة المسئولة عن الوظيفة، عن حاجتها لشخص لكي يعتني بنحو 70 قطة في محمية أنشأتها مع زوجها في جزيرة سيروس الخلابة.

وكشف الإعلان عن مجموعة من المزايا مثل راتب يصل إلى 600 يورو شهريًا، والإقامة في منزل ذي إطلالة خلابة على البحر، علاوة على سيارة وإعفاء من فواتير استهلاك الماء والكهرباء المنزلية.

ويتوجب على الفائز بهذه الوظيفة أن يمضي أسبوعين في عمل تطوعي خلال أكتوبر المقبل، على أن يبدأ الدوام الرسمي في الأول من نوفمبر.

أما الشروط التي وضعتها السيدة جوان وجنسيتها الدنماركية، فهي  أن يكون المتقدم من محبي القطط، ولديه خبرة في هذا المجال، وأن يكون صادقا وموثوقا و الفائز على الاعتناء بالقطط لمدة أربع ساعات يوميًا.

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