بالفيديو.. مفاجأة تقدمها قناة "بيراميدز" لمشاهديها اليوم

14 أغسطس 2018 - 10:21 ص

قررت فضائية "بيراميدز" استضافة النجم العالمي "رونالدينيو" نجم منتخب البرازيل وبرشلونة السابق لتحليل لقاء "بيراميدز وطلائع الجيش" المقرر انطلاقه في التاسعة من مساء اليوم.

وبثت حسابات القناة فيديو قصير لـ"رونالدينيو" قال فيه: "انتظروني اليوم في قناة بيراميدز على الهواء من قلب القاهرة".

ويلتقي بيراميدز وطلائع الجيش في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وبدأ بيراميدز مشواره بالدوري بالانتصار على إنبي بهدف نظيف ثم تعادل إيجابيا مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق.



شاهد الفيديو..



