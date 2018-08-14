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أول تعليق من أديب على زيارة رونالدينهو لمصر

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قال الإعلامي عمرو أديب إن زيارة لاعب كرة القدم السابق "رونالينهو" لمصر تساوى ملايين.

وأضاف خلال تدوينة له على حسابه الخاص بموقع "تويتر": "الأسطورة رونالدينهو في أستوديو التحليل بقناة بيراميدز الليله دي".

وتابع: "وبعيدًا عن الكورة والدوري الناس دي لما بتزور مصر بتفيد البلد سياحيا واقتصاديا يعنى مشهد روبرتو كارلوس على القهوة الأسبوع اللى فات يساوي ملايين".

واختتم تدوينته بقوله: "حاجة تفرح بجد".

وقد تباينت ردود الأفعال حيث قال أحمد عطية، "كانت لقاءاتك مع ميسي وكريستيانو نفعت يا عم عمرو".

فيما علق آخر بقوله "إن شاء الله خير اللى جاى كله خير بأذن الله وربنا يحفظ مصر من شر الإخوان".

وكان المحلل الرياضي أحمد حسام "ميدو" قد نشر تغريدة قائلًا: "الأسبوع اللي فات روحنا قهوة بلدي أنا وروبيرتو كارلوس والنهاردة أنا ورونالدينيو وروبي كين رايحين خان الخليلي والحسين وهناكل رز بلبن عند المالكي بالليل".

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