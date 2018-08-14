عاطلان يذبحان سائقًا فى مشاجرة بالبحيرة

14 أغسطس 2018 - 10:26 ص

أقدم عاطلان على ضرب سائق وإصابته بجرح نافذ فى الرقبة والقصبة الهوائية لخلافات بينهما بقرية الديابة بالدلنجات.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من مستشفى إيتاى البارود العام، بوصول "إسلام .ع.ع" 23 سنة سائق مصاب بجرح قطعى نافذ بالقصبة الهوائية، وآخر قطعى بالرقبة وقطع بعضلات الرقبة ولا مكن استجوابه.

بسؤال شقيقه "محمد" 34 سنة، اتهم كل من "محمد .ع.ع" 18 سنة عامل، "أحمد .م.ع" هارب، بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزة الأول وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات ماليه بينهم، وذلك حال تواجدهما بعزبة الديابة.

تم ضبط المتهمين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.