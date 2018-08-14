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موقع أمريكي:

مقتل الأنبا "أبيفانيوس" يكشف العالم الخفي للكنيسة

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الكنيسة المصرية

الرهبنة

إيه بي سي نيوز

أبيفانيوس

قال موقع "إيه بي سي نيوز" الأمريكي، إن حادث مقتل الأنبا أبيفانوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا مقار بوادى النطرون، فتح نافذة على عالم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "الخفي"، لافتًا إلى أن الكنيسة المصرية تستغل حادث القتل لتمديد سيطرتها الكاملة على الأديرة، وفقًا لقوله.

وتابع الموقع، في تقريره، أن مقتل الأسقف أبيفانيوس، الذي عُثِر عليه مقتولاً في 29 يوليو الماضي، قد فتح نافذة على عالم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو أحد أقدم الطوائف المسيحية في العالم ، التي قدمت الرهبنة على الإيمان .

وأشار التقرير إلى أن السلطات المصرية التي حققت في مقتل أسقف دير ماكريوس، واستجوبت ما يقرب من 150 شخصًا، بما في ذلك الرهبان والأساقفة، وتم نشر تفاصيل التحقيقات عبر الصفحات الأولى للجرائد القومية والخاصة ونوقشت في البرامج الحوارية التليفزيونية.

وقد كشفت القضية عن قلة من المسلمين والمسيحيين مما يحدث داخل الكنيسة وكانوا على علم بوجوده، بما في ذلك القوة المتنامية واستقلال الرهبان في الأديرة النائية ويبدو أنهم على خلاف مع البابا تواضروس الثاني والقيادة المركزية للكنيسة.

وفي السياق ذاته، قال شادي لويس بطرس، عالم النفس والباحث المقيم في لندن: "إن بعض الأديرة تتمتع منذ فترة طويلة باستقلال نسبي عن الكنيسة، دير سانت ماكاريوس هو واحد منهم"، منوهًا بأنه "سيتم استغلال حادث القتل من قبل الكنيسة لتمديد السيطرة الكاملة على الأديرة".

وعقب الموقع: يبدو أن الكنيسة تقوم بفرض سيطرتها بالفعل، وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، أوقفت الكنيسة دخول المبتدئين إلى أديرتها لمدة عام، وهددوا بطرد الرهبان الذين يتبين أنهم أقاموا أديرة "غير قانونية" وأعطوا الرهبان مدة شهر لإغلاق حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما عملوا على منع المقابلات الإعلامية دون إذن مسبق.

علاوة على ذلك، نادى بيان الكنيسة بإنذار المسيحيين بعدم الدخول في أي صفقات مالية مع الرهبان، إذ حث الرهبان على التقيد الصارم بالقواعد القديمة للكنيسة في النسك أو مواجهة الطرد.

وبدوره قال البابا تواضروس في خطبة الأسبوع الماضي "هذه القرارات تهدف إلى تبسيط الحياة الرهبانية وسيكون هناك المزيد من الإجراءات في المستقبل في هذا الصدد"، مضيفًا: "هناك حاجة لحماية الحياة الرهبانية والأديرة" .

وبشأن مقتل الأنبا "أبيفانوس" على يد الراهب المشلوح أشعياء المقاري، أوضح إسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهو مركز أبحاث مقره القاهرة "أن الأزمة تدور حول أكثر من مجرد جريمة قتل، إنها الآن تتعلق بالرهبان والنظام الرهباني".

ومن جهة أخرى، تم وضع رهبان آخر، يُعرف باسم  فلتاؤس المقارى، رهن الاعتقال رسميًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أثناء نقله إلى المستشفى بسبب الإصابات التي لحقت به جراء سقوطه من الطابق الرابع، وأوضح الرهبان للسلطات الأمنية إنه حاول قتل نفسه، لكن المسئولين قالوا إنهم يشتبهون الآن في أنه ربما يكون ضحية لهجوم انتقامي من قبل أولئك الذين أغضبهم مقتل رئيس الدير.

ورفض المتحدث باسم الكنيسة، بولس حليم، التعليق على شكوك المسئولين، وكان قد انضم كل من الراهب "أشيعاء" و"فلتأوس" إلى الدير كمبتدئين في عام 2010، وقال المسئولون إنهم "أصدقاء مقربون يقودون فصيلة مارقة أو "متمردة" داخل الدير تقوض سلطة رئيس الدير.

وعلق المفكر والناشط القبطي، كمال زاخر، إن "قتل الأنبا أبيفانوس قد حطم القدسية العميقة الذي تحيط بالرهبان من قبل العديد من المسيحيين العلمانيين"، مضيفًا: "أننا نتعامل مع حادث صدم وأغضب الكثيرين، فحتى من يرفضون الحياة الرهابنية يرفضون تصديقه"، "هذه الجريمة تعيد الجانب الإنساني للحياة في الأديرة التي يبدو أن العديد قد نسيها".

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