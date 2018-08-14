مصرع زوجين فى انقلاب سيارة بالمنيا

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لقي زوجان مصرعهما فيما أصيب نجلهما الرضيع فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا.

وردت معلومات لواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا يفيد بمصرع كلا من: خضراوي م. ع. 32 سنة بكالوريوس تجارة ومقيم الروضة مركز ملوي، وزوجته إجلال ج. م. 28 سنة كانا يقلان سيارة ربع نقل انقلبت بهما بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز أبو قرقاص بينما أصيب طفلهما محمد باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن.

وجاء بتقرير مفتش صحة المنيا الدكتور هاني إسحق شحاتة حدوث الوفاة بسبب ادعاء حادث انقلاب سيارة أدى إلى كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وفشل في التنفس وكسور بالضلوع والحوض ونزيف بالبطن والحوض بالنسبة للمتوفى أما بالنسبة للمتوفاة الثانية بسبب كسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ وفشل بالوظائف الحيوية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد نجاتي رئيس النيابة العامة لبندر المنيا.

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