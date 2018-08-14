» شاهد.. رجل يدعى الموت لمنع زوجته من طلب الأموال

14 أغسطس 2018 - 10:32 ص

ادعى رجل هندوراسي يدعي"داني جونزاليز يبلغ من العمر 27 عاما يعمل بالولايات المتحدة الموت في لمحاولة منع زوجته من طلب المزيد من المال.

وقام داني بأخبار المراسلين أنه منذ زواجهما، قبل عامين، كانت زوجته تطلب منه المال كل أسبوع وتشتكي أنه لم يرسل لها المال الكافي.







وقرر "غونزاليز "أن يضع حدا لذلك، وحاول خداع زوجته بنبأ وفاته، وأرسل لها صورا لنفسه مستلقيا على سرير مع كرات قطنية في أنفه وفمه وتغطية جسده بقطعة قماش بيضاء، وأرفق مع الصور رسالة تفيد أنه توفي بعد إصابته بالسرطان والربو.







وعقب انتشار خبر وفاة داني بين أهله وأقاربه، حيث صدق البعض الخبر، بينما ألقى آخرون نظرة فاحصة على الصور وأدركوا أنه كان يبتسم في الصور، وأن قطعة القماش البيضاء التي تغطي جسده ما هي إلا غطاء وسادة.

مع انتشار الصور على شبكات التواصل الاجتماعي، قررت وسائل الإعلام التحقق من الخبر، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا واكتشفوا أن الشاب على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة، واعترف على الفور أنه ادعى الموت بسبب تذمر زوجته وطلب النقود باستمرار.

وفي الوقت الذي تفهم البعض تصرف داني، اتهمه بعض أفراد عائلته أنه ابن جاحد لما تسبب في ألم لوالديه.