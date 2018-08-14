بسبب السادات.. إسرائيل لشيخ عشائري: "لا فض فوك"

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أعرب حساب إسرائيل بالعربية عن سعادته لتصريحات حاتم نطاح شيخ عشيرة البو كليب بسبب ما قام به الرئيس الراحل أنور السادات من معاهدة السلام مع إسرائيل .

كان الحساب الرسمي لإسرائيل بالعربية علي تويتر قد أعاد تدوينة مصغرة لنطاح يقول فيها: "الله يرحمك يا أنور السادات.. لعبتها صح لو كنت اتبعت منهج الإخوان، كان اليوم لا سيناء ولا سلام؟"، حيث علق الحساب: "لا فض فوك".

كما دعا نطاح أيضًا على حسابه على "تويتر" أن يكون العرب أقرب الناس إلى إسرائيل: "أبناء عمومتنا اليهود شعب عظيم استطاع تغيير العالم وتطويره نحو الأفضل، الكثير من الدول الرأسمالية القوية تحسب لهم ألف حساب إنهم قوة اقتصادية وسياسية جبارة على هذا الكوكب، ومن مصلحة العرب أن يكونوا أقرب الناس إليهم وننسى أحقاد الماضي ونعمل ونتعاون من أجل السلام والحياة والمستقبل".

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