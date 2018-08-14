مصرع فتاة متأثرة بمبيد حشرى فى الشرقية

14 أغسطس 2018 - 10:42 ص

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة إثر تناولها قرص مبيد حشري، فى الشرقية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

وردت معلومات للواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، من مستشفي منيا القمح، بوصول" سماح خ إ " 17 سنة مقيمة كفر سلامة، والتي توفيت فور وصولها المستشفى وبسؤال والدها، قرر بأن ابنته، تعانى من مرض كبدى، ودائما التقيؤ بالدم، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد باشتباه في استنشاق أو تعاطي مبيد حشري، ولا يوجد شبئة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.