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شاهد.. العناية الإلهية تنقذ رجلا من مشاجرة ثيران عنيفة

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صورة من المقطع
صورة من المقطع

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نجا رجل هندي من الموت المحقق، عقب مهاجمته من مجموعة ثيران ضخمة في أحد الشوارع الهندية.

ووفقًا لمقطع فيديو نشره موقع "لايف ليك"، تمكّن رجلان من استقلال دراجتهما النارية بحذر لتجنب الثيران اللذين يقاتلان في المنطقة المجاورة، وفجأة جاء رجل ثالث بدراجة ووقف في نفس المكان الرجلين، لكن لم يكن لديه فكرة عن مشاجرة الثيران العنيفة.

وأظهر المقطع ركوض الثور بقوة وإسقاط الرجل من فوق دراجته على الأرض، ومن حسن حظه أنه لم يدهسه أحد الثيران، فقام مسرعا وعلامات الصدمة والذهول بادية على وجهه واحتمى بأحد المنازل المجاورة حتى رحلت الثيران.


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