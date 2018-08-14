"الزراعة" عن فيروس الطماطم: "مالوش علاج"

14 أغسطس 2018 - 10:50 ص

رد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على انتشار فيروس الطماطم قائلاً: "إنه تم تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة مشكلة البذور المفيرسة في البحيرة.

وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي"، أن المزارعين تقدموا بشكوى من صنف معين من بذور الطماطم وهي 023.

وأوضح أنه بالفحص الظاهري للعينات العشوائية تبين وجود أعراض لذبول وتقزم للنباتات، واتضح أنها مصابة بفيروس تجعد الأوراق، لافتًا إلى أن هذا الفيروس من الأمراض الخطيرة التي تسبب خسارة كبيرة في المحصول، وعادة الفيروسات ليس لها علاج.

وتابع أنه سيتم إزالة النباتات المصابة والتخلص منها، معقبا: "وزارة الزراعة ليس لها أي يد في الموضوع، والمزارعين اشتروا التقاوى من شركة معينة يجب الرجوع إليها".