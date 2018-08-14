» الذهب يتراجع تحت حاجز الـ600 جنيه

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الذهب

الأسواق

أسعار

خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 598 جنيهًا في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

عيار 18 : 512 جنيهًا

عيار 21 : 598جنيهًا

عيار 24 : 683 جنيهًا

الجنيه الذهب : 4784 جنيه

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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