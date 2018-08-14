مستشار مرسى يصف "أبو هاشم" بـ"الجاسوسية"

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أحمد موسى

الجاسوس

احمد عبد العزيز

مستشار مرسي

مبادرة معصوم

شن أحمد عبد العزيز، المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق محمد مرسي، هجومًا على المستشار عماد أبو هاشم، رئيس محكمة المنصورة السابق، وأنه تبوأ منصبًا عن غير جدارة.

وأضاف مستشار مرسى على حسابه على "فيس بوك" أن أبو هاشم  نموذج صارخ لمن أخذ ما لا يستحق، وتوسّد أمرًا لم يكن أهله، وتبوأ مكانًا وصل إليه عن غير جدارة، وهو  "منصة القضاء".

كما وصفه بأنه نموذج لنصف المتعلم، وعُشر المثقف، والصفر أخلاق، مستنكرًا ما قاله من تصريحات عبر برنامج "علي مسئوليتي" في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسي. 

وأوضح أن أبو هاشم في تصريحاته عن مبادرة السفير معصوم مرزوق قال: أكاد أعلم الأشخاص الذي كتبوا مبادرة السفير مرزوق، وهم من الإخوان المسلمين" يكاد يعلم.. يكاد".

وتساءل: "هل سمع أحد، أو قرأ هذا التعبير من قبل "أكاد أعلم"، لافتًا إلى أن العلم بالشيء يعني المعرفة به، فإما أعلم أو لا أعلم.

أما (أكاد أعلم) هذه، فما سبقه بها أحد من أهل الضاد، والكلمة لم تكن زلة لسان، ولا من سبق الكلام، فالمتابع لحديثه وللغته التي وصفها بـ(الركيكة) يدرك تمامًا ما أقول، فعماد هاشم هو الضابط السابق، والقاضي اللاحق، والجاسوس الحالي ليس مجرد فرد، بحسب وصفه.

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