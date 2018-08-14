إعلامي يدعو للمساواة بين الرجل والمرأة بالميراث

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الميراث
الميراث

عمرو محمد-متابعات

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دعا الإعلامي محمد الباز نواب البرلمان إلى التقدم بمشروع قانون للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، قائلًا: لم يعد مناسبًا للمجتمع الآن".

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية المحور، بالأمس: "إن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يسعى لتطبيق الدستور بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، لافتا إلى أن الأزهر أصدر بيانا قبل أشهر يرفض هذه الفكرة".

وأضاف: "مش قادرين نمشي حتى وراء تونس، ومصر كانت دائمًا الدولة المستنيرة التي دائما ما تقدم الفكر المستنير".

وتابع: "النص القرآني لم يعد مناسبًا للمجتمع ويجب تعطيله، ووضع المرأة في المجتمع تغير لدرجة أنها أصبحت على مشارف أن تصبح رئيس لمجلس الوزراء بل رئيسًا للجمهورية".

وأكد أن إصدار مجلس النواب المصري قانون بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة ليست مخالفة لشرع الله، مضيفًا:"لن يتم تغيير النص القرآني المقدس، ولكن يتم تعطيل الحكم لأنه غير مناسب للمجتمع الآن".

وأردف: "علماء الدين يتشدقوا بأن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة وبسؤالهم عن الميراث يقولوا إنه وضع مختلف مع مبررات مجحفة وظالمة وغير عادلة، بل يتم الصمت على مجتمعات تسرق ميراث المرأة"، مطالبًا أعضاء مجلس النواب بتقديم مشروع قانون للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

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